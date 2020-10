“Grazie a Forum ho portato la mia musica in tv…”

Viterbo - Il viterbese Filippo Salfa, grafico pubblicitario e musicista, si è esibito su Rete 4 in diretta

Condividi la notizia:











Viterbo – (b.b.) – Un provino e poi la chiamata dalla redazione degli studi Mediaset. Così Filippo Salfa, nato e cresciuto nel Viterbese, è diventato protagonista di Forum, il tribunale più conosciuto d’Italia.

Grafico pubblicitario e musicista, durante la puntata andata in onda mercoledì scorso su Rete 4, è riuscito a portare in tv la sua arte. La più grande passione: quella per la musica. Solo una chitarra e un microfono per far ascoltare la sua voce al pubblico a casa e a quello presente in studio.

“Grazie a Forum ho portato la mia musica sullo schermo – ha raccontato Filippo, dopo la diretta, – sapere che c’erano migliaia di persone a guardarmi e ad ascoltarmi è stata un’emozione incredibile”.

L’esibizione del 33enne viterbese, è stata proposta dagli stessi autori: “Sono stati loro ad accorgersi della mia passione per la musica – ha spiegato – Sono andati a vedere i miei profili social, così mi hanno proposto di cantare in diretta in studio”.

Filippo Salfa compone pezzi originali e arrangia cover, riadattando le canzoni al suo particolare timbro graffiato e al suo modo di suonare la chitarra. Pubblica i suoi pezzi sul suo profilo Instagram, sul canale Youtube ed anche su Spotify ed Apple Music, collezionando visualizzazioni e follower.

“In tv ho suonato e cantano dal vivo, consapevole dell’enorme visibilità che quest’occasione mi avrebbe regalato. Spero che possa essere un punto di partenza per far ascoltare la mia voce a più persone possibili. Descrivere cosa sia per me la musica non è semplice – ha concluso – Non è soltanto una passione, è un luogo sacro dove spesso vado per ritrovare me stesso…”.

Condividi la notizia:











25 ottobre, 2020