Tarquinia - Carabinieri - La refurtiva è risultata rubata da un centro commerciale di Orbetello

Tarquinia – Ha l’auto piena di cosmetici rubati, denunciato.

I carabinieri della stazione di Tarquinia durante un servizio di perlustrazione del territorio hanno notato un’auto sospetta e hanno deciso di fermarla per approfondire il controllo.

L’autista ha subito dato segni di nervosismo e quindi i carabinieri hanno proceduto a una perquisizione della macchina trovando a bordo centinaia di prodotti di cosmetica.

Da una immediata indagine informativa tramite le centrali operative è risultato essere merce rubata poco prima a Orbetello, in un centro commerciale, quindi l’autista dell’auto è stato portato in caserma e denunciato per ricettazione, mentre la refurtiva è stata restituita ai proprietari.

26 ottobre, 2020