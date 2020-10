“Halloween, limitazioni agli spostamenti e divieto di passeggiate porta a porta”

Perugia - L'ordinanza della regione Umbria per le ore notturne a cavallo tra il 31 ottobre e il 1 novembre

Perugia – In occasione della notte di Halloween la regione Umbria limiterà gli spostamenti notturni.

Non saranno consentiti spostamenti tra le ore 22 del 31 ottobre e le ore 5 del mattino del 1 novembre “se non motivati da comprovate esigenze d’urgenza, di lavoro e di salute”.

“È fatto inoltre divieto – precisa la Regione – di porre in essere, per l’intera giornata di sabato 31 ottobre, le consuetudini legate a Halloween come il crearsi di gruppi per passeggiate e percorsi porta a porta”.

