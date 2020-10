Salute - Lo fa sapere Roberto Basili, assessore del Comune di Bolsena

Bolsena – Riceviamo e pubblichiamo – Il 24 e 25 ottobre saranno le due giornate dedicate alla vaccinazione antinfluenzale.

La campagna, che si terrà al palazzetto dello sport, nasce dalla collaborazione tra il Comune di Bolsena e i medici di famiglia della cittadina. Un modello innovativo di sinergia che ha trovato approvazione e condivisione. Rispetto agli anni passati, vaccinarsi ha un valore ancora maggiore, perché non servirà soltanto a evitare di prendere l’influenza ma anche a sostenere e a non sovraccaricare il sistema sanitario, che sta affrontando da mesi la pandemia di coronavirus.

Dobbiamo sentirci responsabili di tutelarci a vicenda.

La campagna di vaccinazione, che si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni anticovid, vedrà il prezioso aiuto della Protezione civile di Bolsena.

Oggi l’unico strumento che abbiamo è la prevenzione. Lancio quindi un appello ai cittadini a vaccinarsi, sottolineandone l’importanza soprattutto per il periodo che stiamo vivendo. Per prenotare la vaccinazione basterà rivolgersi ai medici di famiglia, durante il loro orario di ricevimento. Il vaccino è gratuito per le persone con oltre 65 anni di età e per le categorie considerate a rischio individuate dall’Asl.

Roberto Basili

Assessore del Comune di Bolsena

6 ottobre, 2020