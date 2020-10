Il cinema italiano torna protagonista a Berlino

Cultura - Dall'11 al 14 novembre la settima edizione dell'Italian film festival nella capitale tedesca

Condividi la notizia:











Berlino – Riceviamo e pubblichiamo – Il cinema italiano torna a essere protagonista nella capitale tedesca con la settima edizione dell’Italian film festival Berlin, in programma dall’11 al 14 novembre 2020 al Kino in der Kulturbrauerei di Prenzlauer Berg.

Otto film in competizione con sei anteprime tedesche, i business days promossi da MiBact, Anica e istituto Luce-Cinecittà e la tradizionale retrospettiva-omaggio dedicata a Lina Wertmüller.

Questo il programma di un’edizione che – nonostante la crisi sanitaria in atto e nel rispetto nelle restrizioni vigenti – si annuncia particolarmente ricca.

Cosa sarà di Francesco Bruni, L’agnello di Mario Piredda, Gli anni più belli di Gabriele Muccino, Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, Hammamet di Gianni Amelio, Non odiare di Mauro Mancini, Tolo tolo di Checco Zalone e Miss Marx di Susanna Nicchiarelli.

Gli spettatori del festival saranno chiamati a scegliere tra questi film il successore di Santiago, Italia di Nanni Moretti, vincitore del premio del pubblico nel 2019.

Prevista anche la proiezione speciale di Sicilian ghost story di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza promossa dall’Istituto italiano di cultura di Berlino nell’ambito delle iniziative DediKa2020 e Pianeta Mafia.

La settima edizione proporrà, per il secondo anno consecutivo, i business days Da Roma a Berlino – promossi da MiBact, Anica e Istituto Luce-Cinecittà. Il 12 novembre, i distributori e gli addetti ai lavori tedeschi avranno l’opportunità di vedere in anteprima dei film italiani in lavorazione e collegarsi online con la controparte italiana, dando vita a un incontro ibrido tra i professionisti dei due Paesi.

I giorni dell’Italian Film Festival Berlin come ormai tradizione daranno il via alla retrospettiva omaggio – organizzata in collaborazione con il locale Istituto Italiano di Cultura – che quest’anno sarà dedicata a Lina Wertmüller: tre cinema di altrettanti quartieri di Berlino (Il Kino, Bundesplatz Kino e Lichtblick Kino) proporranno ogni settimana cinque titoli della filmografia della grande regista fino alla vigilia di Natale.

L’attività del festival a Berlino, si estenderà poi anche nel primo semestre del 2021 con un programma di presentazioni in anteprima di film italiani ed altre iniziative.

L’Italian film festival Berlin è organizzato dal Tuscia film fest in collaborazione con il locale istituto italiano di cultura e l’ambasciata d’Italia e con il supporto di MiBact, Anica, Ice, Regione Lazio, Audi City Berlin e Casa Civita.

I biglietti delle proiezioni sono disponibili e acquistabili in prevendita sul sito del festival e presso la cassa del Kino in der Kulturbrauerei di Prenzlauer Berg.

Italian film festival Berlin

Condividi la notizia:











22 ottobre, 2020