Il nuovo video di Chiara Ariè girato a Civita di Bagnoregio

Musica - Il brano si intitola "A domani" e le riprese sono state effettuate all'alba

Civita di Bagnoregio – Riceviamo e pubblichiamo – Ariè ha voluto dedicare questo brano alla forza dell’unione nell’affrontare la vita con le persone che amiamo, nella meraviglia di potersi dire ogni giorno “a domani”, dopo un lungo periodo di solitudine, nella rinascita di un paese che ha bisogno di stimoli, unione, fede e speranza anche come patria.

Il video è stato girato all’alba a Civita di Bagnoregio (Viterbo) ed ogni dettaglio non è stato casuale: è stato ripreso in piano sequenza durante la camminata sul ponte per dare il senso di movimento verso il futuro e per cercare di creare un momento intimo con l’ascoltatore. Bagnoregio è denominata “la città che muore”, ma da anni è più forte che mai e piena di visitatori affascinati da tutto il mondo.

Il messaggio di quel luogo legato al brano è quello che non siamo mai soli anche quando apparentemente può sembrare che sia così: la nostra forza è quella di camminare verso l’alba del futuro ogni giorno sul ponte della vita.

L’outfit è totalmente in linea con il progetto PopOpera: l’abito rievoca lo stile classico operistico, ma con il tocco hollywoodiano, accompagnato da una corona del 1900 appartenuta al mezzo soprano più importante dell’epoca, Cloe Elmo, un’icona dell’opera italiana nel mondo.

Samigo Press

7 ottobre, 2020