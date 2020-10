“Il sindaco ha revocato il concorso pubblico di istruttore amministrativo”

Bassano in Teverina - Gruppo consiliare di minoranza Bassano di Tutti chiede lumi

Bassano in Teverina – Riceviamo e pubblichiamo – Con nota n.4541 /2020, pubblicata in data 06/08/2020, il sindaco Romoli ha informato i cittadini delle assunzioni in corso presso il comune di Bassano in Teverina e ha precisato “comunicando tempestivamente alla cittadinanza le iniziative assunte ed i concorsi pubblici banditi”.

Però, oggi, in tutto questo marasma di assunzioni, il sindaco ha dimenticato di comunicare alla cittadinanza e a tutti i ragazzi che hanno già partecipato alla selezione, che ha revocato il famoso concorso pubblico di istruttore amministrativo.

Questo concorso aveva creato delle aspettative in tanti giovani, anche del paese, che vi hanno partecipato, poi illuse quando è stato sospeso e non si sono avute più notizie, da anni.

Tutto questo con la determina n.1 del 29/04/2020, pubblicata ad ottobre. Ci chiediamo perché il sindaco non l’abbia pubblicata insieme a tutti gli altri documenti. Ha revocato il concorso regolarmente espletato in gazzetta ufficiale, dove è stata nominata anche la commissione giudicatrice della procedura e sono state svolte le prove scritte. Poi si è fermato tutto.

L’amministrazione negli atti sostiene di essere stato costretta alla “revoca per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, e ai partecipanti non spetta nessun risarcimento”. Il gruppo di minoranza ha chiesto a maggio 2020 di riattivare il concorso rispettando così lo studio e l’impegno, anche economico, dei ragazzi che vi hanno partecipato. Purtroppo questo non si è verificato.

Il gruppo consiliare Bassano Di Tutti in più occasioni si è occupato delle assunzioni, che sono state fatte e che dovranno essere completate al comune di Bassano in Teverina, riscontrando criticità nelle troppe assunzioni part time, nei possibili disservizi che i cittadini riscontrerebbero quando si rivolgono al comune di Bassano in Teverina, infatti potrebbero non trovare adeguate e immediate risposte. Abbiamo inviato per posta pec, tutta la documentazione ai sindacati coinvolti nella procedura. Continueremo a farlo sperando di attirare anche l’attenzione dell’opinione pubblica.

Gruppo consiliare di minoranza Bassano di Tutti

