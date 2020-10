Viterbo - Interventi partiti e altri programmati per pratogiardino Lucio Battisti a lungo trascurato

di Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











Viterbo – Impianto d’irrigazione, nuovo look ai vialetti e una palestra all’aperto.

Sono solo una parte degli interventi programmati, alcuni prossimi a partire e altri da definire, per pratogiardino Lucio Battisti.

La villa comunale è stata a lungo trascurata e ora dal comune provano a recuperare il tempo perduto. Dai lavori avviati. “Il nuovo impianto d’irrigazione – anticipa il vice sindaco e assessore la Verde pubblico Enrico Maria Contardo – riguarda le quattro grandi aiuole, il cantiere è stato consegnato alla ditta che ha già iniziato. Sarà installata una cisterna da 21mila litri per l’irrigazione”.

Dal prato ai vialetti. “Il rifacimento studiato dall’architetto Ascenzi ha avuto il parere positivo della sovrintendenza lo scorso 23 settembre, lo avevamo richiesto il 4 dicembre dello scorso anno. È stato finanziato con 98mila euro. Adesso si precederà alla gara. Potranno partecipare ditte con determinati requisiti, come richiesto dalla sovrintendenza”.

Nella villa comunale presto si potrà fare attività sportiva. Non solo camminate e corse. “Abbiamo finanziato la realizzazione di una palestra all’aperto, i nuovi giochi per bimbi, compresi per diversamente abili. Dopo il bilancio procederemo all’acquisto tramite gara sul Mepa”.

220mila euro serviranno per ripristinare i tombini. “Ed evitare che in occasione di piogge abbondanti si allaghi via della Palazzina. Sono previsti anche l’impianto di videosorveglianza, il muro di cinta e le sedute in peperino da sistemare”. Via la rete presente e al suo posto una recinzione in ferro battuto.

“In quella che era la casa del custode saranno realizzati bagni pubblici, con la sistemazione del vicino parco giochi – prosegue Contardo – dove saranno tolti i servizi chimici e strutture non più utilizzate e non più a norma”. Una fontana sarà spostata, mentre nei piani c’è pure il completamento dell’impianto d’illuminazione.

Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











26 ottobre, 2020