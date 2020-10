“In centro, case abbandonate e animali che con gli escrementi invadono le vie…”

Anche tu redattore - Viterbo - La segnalazione di Paola Ragonesi

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Gentile sindaco, ho notato che nelle ultime settimane molto è stato fatto… ma la strada è ancora lunga.

Girovagando per le vie del centro, tra i vicoli e le suggestive viuzze che portano alla bellissima chiesa romanica di Santa Maria nuova, una delle più antiche e importanti di Viterbo; la mia attenzione, ma anche quella di qualche turista, è stata catturata oltre che dal pulpito in pietra, presente sullo spigolo accanto alla facciata, anche dalle tante erbacce che delimitavano il perimetro della basilica.

Ho inoltre potuto conststare che alle già precarie condizioni strutturali di molte abitazioni, come il palazzo crollato in via Cardinale de la Fontaine, che dopo anni è li con una impalcatura che lo sorregge… ci sono case abbandonate da moltissimi anni di cui nessuno si prende cura, come nel caso di via Crochi, divenuta dimora di animali di ogni genere quali piccioni che con i loro escrementi invadono la via, topi che scirrazzano in cerca di qualcosa da mangiare.

Si sa che tutto questo porta sporcizia e quindi malattie, tuteliamo i nostri cittadini che vivendo vicino a questi ambienti potrebbero stare male.

Confido in lei.

Paola Ragonesi

Anche tu redattore – le segnalazioni dei lettori

Chiediamo a tutti i lettori di segnalare ogni situazione interessante giornalisticamente.

Un ingorgo nel traffico, una festa, una sagra, un incidente, un incendio o qualsiasi situazione che secondo voi merita attenzione a Viterbo e in tutta la Tuscia. Basta azionare il telefonino, fotografare e scrivere due righe con nome e cognome inviandole alla redazione, specificando se si vuole essere citati nell’articolo e/o come autori delle foto, e far riferimento all’iniziativa “Anche tu redattore”. In ogni caso va inserito un proprio contatto telefonico (preferibilmente cellulare) che, ovviamente, non sarà reso pubblico. Le foto e i video devono essere realizzate da chi fa la segnalazione. Alcuni tipi di segnalazione, per chiari motivi legali e giornalistici, non possono essere pubblicate senza firma esplicita con nome e cognome. Tusciaweb si riserva di pubblicare o meno a propria assoluta discrezione le segnalazioni.

Insieme potremo fare un giornale sempre più efficace e potente al servizio dei cittadini della Tuscia. I materiali inviati non vengono restituiti e divengono di proprietà della testata.

Tutti i materiali inviati alla redazione, attraverso qualsiasi forma e modalità, si intendono utilizzabili in ogni forma e modo e pubblicabili. I materiali non vengono restituiti. Le foto verranno marchiate con “Tusciaweb copyright”.

Tusciaweb non ha nessun obbligo di pubblicazione.

Puoi inviare foto, video e segnalazioni contemporaneamente a redazione@tusciaweb.it e redazione.tusciaweb@gmail.com. In questo caso i testi vanno inviati in allegato in word.

Puoi anche usare WhatsApp con questo numero 338/7796471 senza nessun costo.

Condividi la notizia:











3 ottobre, 2020