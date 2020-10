inaugurati due nuovi Atm Postamat a Carbognano e Lubriano

Lubriano – Questa mattina a Lubriano e nel pomeriggio a Carbognano, sono stati inaugurati due nuovi Atm Postamat destinati ai centri meno densamente popolati e segno di una forte presenza sociale di Poste Italiane sul territorio.

Alla manifestazione hanno partecipato Giuseppe Iannaccone (Relazioni istituzionali Poste italiane), Agostino Pellegrini (Direzione provinciale Poste Italiane) i Sindaci dei rispettivi Comuni (Lubriano: Valentino Gasparri e Carbognano Agostino Gasbarri) e Cristiana Avenali (delegata per la Regione Lazio ai Piccoli Comuni).

L’iniziativa rientra nell’ambito degli impegni presi da Poste Italiane nei confronti dei Piccoli Comuni.

Tra le altre, installazione cassette smart, pos gratuiti nei comuni, sessioni di educazione finanziaria e flotta green.

Il comunicato ufficiale di Poste Italiane

Sono stati presentati oggi a Lubriano, presso l’ufficio postale di Via Nazionale 14 e a Carbognano nella sede di Via Fontana Vecchia 1, i due nuovi sportelli automatici ATM Postamat. Oltre ai rappresentanti di Poste Italiane e ai sindaci dei due comuni Valentino Gasparri e Agostino Gasbarri, presente in entrambi gli eventi la responsabile dei Piccoli Comuni della Regione Lazio Cristiana Avenali e molti cittadini residenti.

Poste Italiane ricorda che gli uffici postali di Carbognano e Lubriano osservano orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:40 e il sabato fino alle 12:45.