Viterbo - Intervento dei pompieri in località Monterazzano

Viterbo – Incendio in un fienile, a fuoco le rotoballe.

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio a Viterbo per un incendio in un fienile in località Monterazzano.

Sono bruciate diverse rotoballe che si trovavano ammassate all’esterno della struttra.

I pompieri hanno contenuto le fiamme e spento l’incendio.

Un intervento che ha richiesto diverse ore.

15 ottobre, 2020