Incendio in un palazzo, condomini in strada per la paura

Viterbo - Intervento di vigili del fuoco, 118 e polizia a via Belluno - Lo stabile è stato evacuato in via precauzionale.

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, intorno alle 8, a Viterbo.

Per cause da accertare, si è sviluppato un incendio in un palazzo a Via Belluno.

Una densa nube di fumo fuoriusciva dallo stabile.

Il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di domare l’incendio e scongiurare il peggio.

I condomini del palazzo, impauriti, sono scappati dalle case e scesi in strada.

Immediato, sul posto, anche l’arrivo dei sanitari del 118.

Non ci sarebbero feriti o intossicati.

Presente anche la polizia.

Il palazzo è stato evacuato in via precauzionale.

4 ottobre, 2020