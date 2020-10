Viterbo - Il ricordo dell'Associazione familiari e sostenitori sofferenti psichici della Tuscia (Afesopsit) di Teresa Blasi

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Un anno fa ci lasciava Teresa Blasi, insegnante, scrittrice, militante del movimento delle oppresse e degli oppressi in lotta per la liberazione dell’umanità e la difesa dell’intero mondo vivente, persona di forte impegno morale e civile.

In questo anniversario l’Associazione familiari e sostenitori sofferenti psichici della Tuscia (Afesopsit) ricorda lei, e con lei suo marito Carlo Pesciotti, deceduto quindici anni fa, con nostalgia profonda e gratitudine che non si estingue.

Teresa e Carlo sono stati infatti generosi e solleciti sostenitori della nostra esperienza di solidarietà e di condivisione.

Dopo la scomparsa di Carlo, Teresa ha proseguito nell’opera comune di tutta la vita, e fino al termine della sua esistenza operosa e benigna è stata un’amica provvida e generosa di doni e consigli, un’indimenticabile maestra d’impegno, di solidarietà, di vita.

Teresa e Carlo sono stati un esempio di umanità: dell’umanità come potrebbe essere, e quindi come dovrebbe essere; gentili e solidali, fieri e costanti nell’indignazione e nella lotta contro ogni ingiustizia e oppressione, solleciti e accudenti nei confronti di chiunque avesse bisogno di aiuto e conforto; impegnati sempre nell’opposizione alla violenza sia flagrante che occulta, nell’opposizione alle iniquita’ palesi e puntuali ed a quelle nascoste e strutturali; impegnati sempre nella condivisione del bene e dei beni.

Quell’antico motto di “libertà, uguaglianza, fraternità” lo vollero e lo seppero vivere in ogni loro pensiero, in tutto il loro agire.

La scelta fatta fin da giovani di voler lottare per i diritti umani di tutti gli esseri umani la realizzarono nell’intero corso delle loro vite, con l’attività educativa, con la militanza politica nelle organizzazioni politiche e sindacali del movimento operaio, con l’impegno morale e civile, nell’ospitalità e nella convivialità, con l’opera letteraria, con lo strumento della poesia.

In questo primo anniversario della scomparsa di Teresa l’Afesopsit chiama ogni persona di volontà buona a ricordarne e seguirne l’esempio.

E vogliamo ricordare qui ancora una volta alcune sue parole in chiusa di una sua lirica:

“Che la pena di oggi

trascolori in memoria

cio’ che fu calda vita”.

Come Carlo e Teresa, reca aiuto a chiunque di aiuto abbia bisogno.

Come Carlo e Teresa, opponiti tu a tutte le ingiustizie, a tutte le oppressioni, a tutte le violenze.

Come Carlo e Teresa, sii tu l’umanita’ come dovrebbe essere.

Tutte le amiche e tutti gli amici di Teresa e Carlo che partecipano dell’esperienza di solidarietà concreta dell’Associazione familiari e sostenitori sofferenti psichici della Tuscia.

Afesopsit

Condividi la notizia:











21 ottobre, 2020