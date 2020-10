“Joe Biden è un matto e ha un quoziente intellettivo molto basso”

Washington - Donald Trump su twitter: “Tutti lo sanno” - Il candidato democratico nel frattempo ha dichiarato che non ha intenzione di prendere parte a un secondo scontro televisivo nel caso in cui il presidente risultasse ancora positivo

Washington – “Biden è un matto”. Così ha scritto su twitter il presidente degli Stati uniti d’America riferendosi al candidato presidente democratico Joe Biden.

“E un matto, tutti lo sanno, e ha un quoziente intellettivo molto basso” ha proseguito Donald Trump.

Joe Biden nel frattempo ha dichiarato che non ha intenzione di prendere parte a un secondo scontro televisivo nel caso in cui Trump risultasse ancora positivo. “Credo che se avesse ancora il Covid, non dovremmo avere un dibattito – ha dichiarato il candidato democratico -. Dovremo attenerci a norme estremamente rigide. Troppe persone sono state contagiate ed è un problema molto serio”.

7 ottobre, 2020