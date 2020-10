Coronavirus - Dopo che un partecipante si è ammalato

Condividi la notizia:











New Brunswick – Coronavirus, Johnson & Johnson sospende sperimentazione del vaccino. Pare che una delle persone che stava testando il vaccino si sia ammalato e non siano state individuate le cause. Così riportano i media statunitensi.

La comunicazione sulla sospensione è arrivata ai ricercato al lavoro su 60mila pazienti.

Secondo quanto riportano alcuni media americani, la pausa è stata comunicata a tutti i ricercatori che si occupano dei circa 60mila pazienti sottoposti alla sperimentazione.

Quanto accaduto, fanno sapere dall’azienda, è una eventualità messa nel conto quando si tratta di studi clinici a così ampio raggio. I test erano in corso di svolgimento, oltre che negli Stati Uniti, pure in Brasile, Sud Africa, Argentina, Cile, Perù, Colombia e Messico.

Condividi la notizia:











13 ottobre, 2020