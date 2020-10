Kim Kardashian festeggia il compleanno sulla sua isola privata senza mascherine e distanziamento

Washington - La modella su twitter: “In momenti come questi mi ricordo di quanto sia privilegiata la mia vita” - Scoppia la polemica sui social

Condividi la notizia:











Washington – I tropici, un mondo lontano dove il Covid non esisterebbe ancora.

Kim Kardashian ha festeggiato il suo 40esimo compleanno nella sua isola provata nei tropici insieme a un nutrito gruppo di amici senza alcun rispetto delle norme anti-Covid.

A raccontare nel dettaglio i festeggiamenti è stata lei stessa, che ha anche postato alcune foto con gli invitati. “Dopo due settimane di molteplici esami sanitari e dopo aver chiesto a tutti di mettersi in quarantena – ha spiegato Kim Kardashian -, ho sorpreso i miei amici più stretti con un viaggio su un’isola privata dove abbiamo potuto far finta che le cose fossero normali giusto per un breve lasso di tempo”.

“Abbiamo ballato, fatto giri in bici, nuotato vicino alle balene, fatto kayak, guardato un film sulla spiaggia e molto altro – ha aggiunto la modella -. Capisco che per molte persone questo non sia alla portata, quindi in momenti come questi mi ricordo di quanto sia privilegiata la mia vita”.

La polemica si è immediatamente accesa sui social. Tra i tanti, anche il museo d’arte moderna Moma ha ironizzato sulle frasi della modella, accostando al “circolo intimo” il quadro “La danza” di Matisse. “Questa roba è grottesca – ha scritto un utente di twitter -, i ricchi possono far finta che tutto sia normale su un’isola privata, le persone normali cancellano i festeggiamenti per il natale”.

Condividi la notizia:











28 ottobre, 2020