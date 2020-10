Blera - Carabinieri - La donna è stata denunciata - Sanzionata la titolare dell'attività

Blera – Fa la barista in nero e percepisce il reddito di cittadinanza.

“I carabinieri della stazione di Blera e del nucleo ispettorato del lavoro hanno effettuato – si legge in una nota dell’Arma – un’attività nei confronti di una donna di 45 anni del luogo”.

“Lavorava in nero come barista – spiega la nota – e hanno accertato che percepiva illecitamente anche il reddito di cittadinanza. La donna, infatti, da luglio a settembre ha percepito il reddito pur lavorando in nero.

“I carabinieri – conclude la nota – l’hanno denunciata per omesse comunicazioni al fine di ottenere il beneficio. Sanzionata anche la titolare del bar per oltre 7mila 500 euro per avere impiegato lavoratori non in regola”.

13 ottobre, 2020