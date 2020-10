La Catalogna chiude bar e ristoranti, l’Irlanda del Nord anche le scuole

Coronavirus - Nuove misure restrittive per contenere la pandemia - In Germania 5.132 casi in 24 ore

Barcellona – Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus in Europa e in tutto il mondo e sempre più nazioni stanno attuando misure di contenimento.

L’Irlanda del Nord ha stabilito la chiusura di scuole e pub. La premier nordirlandese Arlene Foster ha delineato le nuove misure, che includono anche limiti a matrimoni e funerali, ed entreranno in vigore venerdì. Pub e ristoranti chiuderanno per quattro settimane, ad eccezione di take away e consegne, mentre la pausa di metà semestre di Halloween per le scuole è stata estesa eccezionalmente a due settimane.

In Spagna, la Catalogna ha deciso di chiudere tutti i bar e ristoranti della regione per 15 giorni.

Anche la Germania si trova a fare i conti con la morsa della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati oltre 5mila nuovi casi di contagio da Sars Cov 2. I numeri divulgati dal Robert Koch Institutquesta mattina parlano di 5.132 nuove infezioni, oltre mille in più rispetto alle 4.122 di ieri. E il governo corre ai ripari e intende estendere l’obbligo di mascherina dove non è possibile mantenere le distanze di sicurezza e nei casi in cui si sta insieme per lungo tempo.

