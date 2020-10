La caviglia non guarisce, Lupino out fino a novembre

Sport - Motocross - Il pilota di Viterbo ha subito una lesione al legamento tibiale posteriore - Cercherà di rientrare per le ultime tre prove del mondiale

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Si è rivelata più grave del previsto la lesione al legamento tibiale posteriore che Alessandro Lupino ha subito nei giri finali della seconda manche del gran premio di Lombardia. Il viterbese era stato costretto al ritiro mentre occupava la decima posizione ed era lanciato verso un ennesimo piazzamento nella top ten nell’assoluta di giornata.

Dopo aver saltato il gran premio della Città di Mantova, Alessandro ha provato a risalire in sella il sabato precedente al gran premio d’Europa, ma si è reso conto di non essere in grado di prendere parte alla gara.

In accordo con lo staff medico che ne sta curando il recupero, Lupino ha deciso di fermarsi nelle prossime tre settimane e, di conseguenza, non prenderà parte al gran premio di Spagna e ai successivi tre round in programma sul tracciato belga di Lommel.

La speranza è di riuscire a schierarsi al via degli ultimi tre appuntamenti iridati della stagione che saranno disputati dal 1 al 8 novembre sul circuito “Al Ciclamino” di Arco di Trento.

6 ottobre, 2020