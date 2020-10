Città del Vaticano - Papa Francesco in occasione della giornata mondiale dell'alimentazione: “Non possiamo restare insensibili, siamo tutti responsabili”

Città del Vaticano – “La fame non è solo una tragedia, ma anche una vergogna per l’umanità. Tanticontinuino a morire per mancanza di cibo”.

Papa Francesco è intervenuto in occasione della giornata mondiale dell’alimentazione che si celebra oggi in concomitanza con la data di fondazione della Fao,Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.

“La missione della Fao è bella e importante – ha spiegato il pontefice -, perché voi lavorate con l’obiettivo di sconfiggere la fame, l’insicurezza alimentare e la malnutrizione. Coltivare, nutrire, preservare. Insieme”.

“Nel corso di questi 75 anni, la Fao ha imparato che non basta produrre cibo – ha aggiunto papa Francesco -, ma che è anche importante garantire che i sistemi alimentari siano sostenibili e offrano diete salutari e accessibili a tutti. Si tratta di adottare soluzioni innovative che possano trasformare il modo in cui produciamo e consumiamo gli alimenti per il benessere delle nostre comunità e del nostro pianeta, rafforzando così la capacità di recupero e la sostenibilità a lungo termine”.

“Per l’umanità la fame non è solo una tragedia ma anche una vergogna – ha concluso papa Bergoglio -. È provocata, in gran parte, da una distribuzione diseguale dei frutti della terra, a cui si aggiungono la mancanza di investimenti nel settore agricolo, le conseguenze del cambiamento climatico e l’aumento dei conflitti in diverse zone del pianeta. D’altra parte si scartano tonnellate di alimenti. Dinanzi a questa realtà, non possiamo restare insensibili o rimanere paralizzati. Siamo tutti responsabili”.

16 ottobre, 2020