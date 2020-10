“La Francia è sotto attacco, ma non rinunceremo ai nostri valori”

Parigi - Il presidente francese Macron alla nazione dopo l'attacco di Nizza: "Non cediamo allo spirito di terrore" - Aumentano i militari in strada

Condividi la notizia:











Nizza – “Il nostro paese è stato colpito da un attentato islamista. La Francia è sotto attacco”.

A dirlo, in un videomessaggio alla nazione, è il presidente francese Emmanuel Macron. “Se veniamo attaccati – ha spiegato, condannando quanto accaduto questa mattina a Nizza, dove tre persone sono state uccise a colpi di arma bianca nella cattedrale di Notre-Dame – è per i nostri valori”. Ai quali, ha sottolineato, “non rinunceremo”.

Il presidente Macron ha invitato il paese all’unità e a non “cedere a nessuno spirito di terrore”. “Se saremo attaccati ancora una volta, sarà per i nostri valori, per il nostro amore della libertà, per la possibilità di credere liberamente all’interno della nostra nazione” ha spiegato.

“La Francia intera oggi è stata attaccata, i cattolici hanno il nostro sostegno e la nostra vicinanza – ha proseguito, perché – la religione deve essere esercitata liberamente, perché è un valore. Si deve avere la possibilità di scelta del proprio culto”.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato inoltre il passaggio da 3.000 a 7.000 dei militari dell’operazione Sentinelle, preposta alla sorveglianza armata antiterrorismo ad opera dell’esercito. “Aumenteremo la presenza dell’esercito nelle strade, proteggeremo tutti i luoghi di culto e le scuole perché la festa di Ognissanti possa svolgersi in buone condizioni e successivamente il rientro nelle classi”. “A qualunque religione si appartenga, che si sia credenti o atei, dobbiamo unirci e non cedere a uno spirito divisivo – ha concluso – l’unità è la linea che seguiamo oggi e sarà la linea che seguiremo domani”.

Déclaration après l’attaque terroriste de Nice. https://t.co/9UmVPYLDf7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 29, 2020

Condividi la notizia:











29 ottobre, 2020