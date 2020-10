“La lezione di Terracina, col focolaio al comizio, non è servita alla Lega”

Regione - M5s all'attacco dopo le critiche dal Carroccio per le prossime sedute di consiglio in modalità telematica

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Sconcertante che i consiglieri della Lega del Lazio parlino di attentato alla democrazia perché le prossime sedute del consiglio regionale si terranno in modalità telematica e non in presenza, mentre i bollettini continuano a riportare dati allarmanti di aumento esponenziale dei contagi nella nostra regione e di terapie intensive già piene al 70%.

Democrazia è anche il rispetto della tutela della salute della collettività e sappiamo fin troppo bene come i contatti tra più persone possano generare un pericoloso effetto domino nella catena di trasmissione del virus.

La modalità telematica non impedisce di portare avanti le battaglie per il territorio, a meno che nell’immaginario del partito di Salvini, battaglia significhi scendere in un’arena e combattere come i gladiatori romani.

Che la lezione di Terracina, dove a seguito di un comizio del loro leader Salvini si è generato un focolaio con conseguenze disastrose, non sia servita alla Lega, poco importa. E’ servita a tutti noi per avere conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, di come sia opportuno e giusto, ridurre al minimo indispensabile le contiguità.

E se un attentato c’è, è quello dei consiglieri leghisti del Lazio alla responsabilità e al buon senso”.

Gruppo M5S alla Regione Lazio

16 ottobre, 2020