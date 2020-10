“La mia compagna è incinta e sta aspettando il risultato del tampone dal 14 ottobre”

Anche tu redattore - Acquapendente - La segnalazione di Andrea Pelo, risultato positivo al Covid-19

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sono risultato positivo a tampone molecolare eseguito in provincia di Grosseto dove lavoro come infermiere di pronto soccorso. Fatti gli accertamenti anche tramite sierologico in data 13 ottobre, dopo aver ottenuto le risposte in giornata.

Il giorno dopo vengo contattato due volte dal Toc di Viterbo sotto segnalazione della Asl di Grosseto e della protezione civile di Acquapendente. Vengono raccolti tutti i dati presi i nomi delle persone venute a stretto contatto con me. Tutta la prassi corretta.

Il giorno seguente, 14 ottobre, la mia compagna in dolce attesa asintomatica e in isolamento dal 10 ottobre esegue il tampone. Fino al 14 ottobre tutto perfetto, poi il giorno seguente vengo contattato di nuovo dal Toc, altra dottoressa che mi chiede nuovamente le stesse cose. Chiedo il perché e in maniera frettolosa mi spiega che era un foglio da compilare per il servizio di igiene di Grosseto, ma nella pratica erano gli stessi dati che avevo fornito nei giorni seguenti.

Dal 14 ottobre fine dei contatti con il Toc. Non rispondono alle mail e ai numeri addetti. Reperibilità nulla. Ad oggi non abbiamo il risultato del tampone eseguito, ricordo che la mia compagna è al quinto mese di gravidanza ed è costretta a riposare in uno stanzino lontana da me su una cosa precaria con un sacco di altre difficoltà che non sto qui ad elencare.

E’ proprio l’aspetto umano che mi piacerebbe sottolineare, essendo un sanitario con 20 anni di lavoro tra cui cinque anche nella stessa Asl di Viterbo. Mi ha dato molto fastidio il distacco avvertito in queste persone.

Stiamo parlando di sanità e di un bene comune a tutti, la salute. Non siamo degli oggetti ma delle persone in primis ognuna diversa dalle altre e con dei propri sentimenti.

Tutte le altre persone venute a contatto con noi facenti perte del nucleo famigliare si sono sottoposte a quarantena e la rispettano con senso civico ad ora non sono state contattate dalla Asl di Viterbo. Alcune di esse stanno usando le ferie in attesa del tampone della mia compagna.

Ci sentiamo impotenti di fronte a questa situazione e per quanto ci sforziamo di comprendere il motivo di questo collasso non ne capiamo la ragione. Siamo tutti lavoratori e paghiamo le tasse quello che ci aspettiamo è un servizio che funzioni. Durante i mesi estivi dove veniva già preannunciata una nuova ondata, non si poteva fare qualcosa in prevenzione?

Andrea Pelo

20 ottobre, 2020