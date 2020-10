Viterbo - È solo una delle frasi scritte su uno dei due volantini farneticanti e negazionisti della pericolosità del Covid trovati sui parabrezza di alcune auto a porta San Pietro - Non si conoscono gli autori

Viterbo – “La pandemia è falsa, un popolo impaurito è più facile da manovrare”. E’ soltanto una delle frasi farneticanti riportate da uno dei due volantini negazionisti della pandemia Covid trovati a Viterbo, uno dei quali sui parabrezza di alcune auto parcheggiate a porta San Pietro, proprio fuori le scuole.

Non sono ancora stati individuati gli autori. Non si sa se ci sia sussistenza di eventuali reati.

Si incita a prendere parte alla manifestazione in programma sabato a Roma. Spingono a non credere alle parole del governo, a non lasciare che figli e nipoti si abituino a una politica definita “dittatoriale”.

“Tutto questo è organizzato da un potere che vuole rendere chini all’obbedienza e futuri schiavi i nostri figli e nipoti – si legge in uno dei due volantini -, il potere che non vuole il loro benessere (abituandoli già da ora alla politica dittatoriale) perché di questo si tratta quando gli si impone ad indossare un bavaglio e coprire i loro sorrisi, vietando loro gli abbracci o di fare assembramenti per il gioco che invece è essenziale per la loro crescita, obbligandoli a mantenere le distanze, inculcando loro la paura di uno starnuto”.

E ancora. “Le mascherine servono soltanto a impaurire, terrorizzare, creare ansie”.

Chi scrive sembra non voler negare l’esistenza del virus Covid-19, ma l’esistenza della pandemia, sostenendo come sia creata ad arte per spaventare e controllare il popolo.

“Il virus covid esiste – c’è scritto – come altri virus che si sono presentati negli anni precedenti, mentre la pandemia è falsa. Un popolo impaurito è più facile da manovrare. Questo non vuol dire essere negazionisti ma consapevoli della verità”.

8 ottobre, 2020