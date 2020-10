Cronaca - È successo ieri mattina in via Vico Squarano - A bordo quattro ragazzi vestiti da agenti americani

Viterbo – La polizia di Viterbo ferma la “polizia” di New York.

Nella città dei Papi succede anche questo e, per la precisione, è accaduto ieri mattina quando una volante della questura ha fermato una Ford con la scritta Police sulla carrozzeria.

Bianca e nera, l’auto aveva sul tettuccio anche il lampeggiante, sulle fiancate il numero di emergenza 911 e sul cofano posteriore le iniziali Nypd che stanno per dipartimento di polizia di New York.

Gli agenti della Tuscia, in via Vico Squarano, hanno fatto accostare la bizzarra macchina da cui sono scesi quattro ragazzi con addosso la divisa da poliziotto americano. Fatti i controlli di rito, è risultato che sia i giovani che l’auto avevano tutto in regola. Almeno normativamente.

Sembrerebbe che i quattro amici stessero partecipando alla Crazyrun in programma proprio lo scorso weekend. Si tratta di un autoraduno con successiva caccia al tesoro lungo la penisola. Un evento a cui i ragazzi hanno continuare a partecipare dopo il controllo della polizia.

In diversi sono riusciti a immortalare la scena e ovviamente la foto, condivisa sui social, ha fatto il giro del web suscitando l’ilarità di tutti.

12 ottobre, 2020