La Polonia inizierà a produrre energia nucleare

Varsavia - È prevista la costruzione di 6 reattori – I lavori cominceranno nel 2026

Varsavia – La Polonia, una delle poche nazioni in Europa a non avere nessun reattore nucleare, inizierà a produrre energia nucleare.

Il governo polacco ha aggiornato il proprio programma energetico nazionale e ha dichiarato la propria intenzione di costruire una prima centrale nucleare.

“Fra 20 anni vogliamo avere tra i 6 e i 9 gigawatt di energia nucleare – ha detto il parlamentare Piotr Naimski -, il che significa che costruiremo 6 reattori in vari luoghi della Polonia”.Secondo il progetto entro il 2022 saranno firmati i contratti di appalto e la costruzione del primo reattore dovrebbe iniziare nel 2026, per essere concluso nel 2033.

“Il programma nucleare è una pietra miliare nel percorso del nostro paese verso una fonte energetica stabile a zero emissioni – ha spiegato Michal Kurtyka, ministro per il clima e l’ambiente -. Grazie al nucleare, saremo in grado di garantire la sicurezza energetica della Polonia”.

“Realizziamo qualcosa che è molto importante per l’Europa – ha commentato l’eurodeputato polacco Grzegorz Tobiszowski -. Da un lato ci preoccupiamo dell’ambiente, dall’altro manteniamo la sicurezza energetica”.

21 ottobre, 2020