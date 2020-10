La portavoce della Casa Bianca è risultata positiva al Coronavirus

Washington - Kayleigh McEnany è asintomatica e si trova ora in isolamento

Washington – La portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, è risultata positiva al Coronovairus. È asintomatica e si trova ora in isolamento.

È stata la stessa portavoce a comunicarlo. “Dopo essere risultata costantemente negativa, ogni volta da giovedì, lunedì mattina sono risultata positivo al Covid senza manifestare sintomi – ha scritto McEnany -. Nessun giornalista, produttore o membro della stampa è indicato dall’unità medica della Casa Bianca come stretto contatto”.

Kayleigh McEnany ha poi voluto precisare che non era a conoscenza della positività di Hope Hicks, la collaboratrice di Trump da cui sarebbe partito il contagio del presidente, prima di tenere un briefing con la stampa giovedì scorso.

“Ho lavorato diligentemente per fornire le informazioni necessarie al popolo americano in questo momento – ha continuato la portavoce -. Con il mio recente test positivo, inizierò il processo di quarantena e continuerò a lavorare a distanza per conto del popolo americano”.

5 ottobre, 2020