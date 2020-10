La procura aprirà un fascicolo di indagine sugli scontri di ieri sera a Milano

Cronaca - La manifestazione non autorizzata per protestare contro il nuovo Dpcm si è trasformata in una guerriglia urbana

Cronaca – La procura di Milano aprirà un fascicolo di indagine sui disordini avvenuti nella serata di ieri, lunedì 26 ottobre, nella città.

A Milano, ma anche in altre città italiane, la manifestazione non autorizzata per protestare contro le restrizioni introdotte dal nuovo Dpcm si è trasformata in una guerriglia urbana. Alcuni manifestanti hanno lanciato sassi, bottiglie e petardi.

Un poliziotto è rimasto ferito, ma fortunatamente in maniera lieve, dalle parti della stazione centrale.

Nel fascicolo di indagine saranno inserite le denunce per danneggiamento e violenza a pubblico ufficiale a carico delle 15 persone maggiorenni che sono state fermate ieri durante i disordini e portate in questura.

27 ottobre, 2020