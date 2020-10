La pubblicità sarà l’anima delle rotatorie…

Viterbo - Comune - Progetto per affidare il verde a privati in cambio della reclame

Viterbo – (g.f.) – Non tutti gli spartitraffico possono essere verdi. Mantenerli per l’amministrazione comunale non è facile.

Molti si sono trasformate in vere e proprie giungle col tempo e l’assessore Enrico Maria Contardo (Verde pubblico) sta pensando di darci un taglio.

“Alcune potrebbero essere ricoperte – anticipa Contardo durante la discussione del bilancio – con cemento colorato, per dare un aspetto ordinato a queste zone e in modo permanente. È difficile per il verde pubblico mantenerli”.

Diversi i programmi per le rotatorie. “Va avanti il progetto di arredo, con l’intenzione di affidare in modo permanente le rotatorie a privati. Dovranno realizzare un progetto e poi occuparsi della manutenzione”.

Siccome niente si fa per niente, le ditte che accetteranno di prendersi cura delle intersezioni, avranno un vantaggio. “In cambio potranno apporre cartelli pubblicitari”. Quando si dice, la pubblicità è l’anima delle rotatorie.

26 ottobre, 2020