La Spagna dichiara lo stato di emergenza

Coronavirus - Previsto il coprifuoco dalle 23 alle 6

Condividi la notizia:











Coronavirus – Il governo spagnolo ha dichiarato lo stato d’emergenza sanitaria in tutto il paese per fronteggiare il forte aumento dei contagi da Covid-19.

Al momento la misura sarà in vigore per 15 giorni, ma l’intenzione del governo guidato dal premier Pedro Sanchez è quella di prolungarla di 6 mesi, fino al 9 maggio del prossimo anno. Il nuovo stato d’emergenza prevede il coprifuoco dalle 23 alle 6 in tutta la Spagna, tranne le isole Canarie.

Al momento in Spagna si registrano circa 400 casi ogni 100mila abitanti.

Condividi la notizia:











25 ottobre, 2020