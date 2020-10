Montalto di Castro - Un gruppo di volontari è intervenuto per togliere rifiuti dalla zona

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – La spiaggia sul lato destro del fiume Fiora oggi è un po’ più pulita.

C’è ancora molto da fare, e chiaramente, la cosa migliore è evitare di gettare a caso i rifiuti, così come sensibilizzare gli altri al rispetto dell’ambiente, perciò non basta una mattina di pulizia della spiaggia, ma è comunque un grande gesto, che ha evitato sacchi e sacchi di plastica nel mare, copertoni, rifiuti speciali e vecchi bomboloni di gas arrugginiti, insieme ad altro, ferro e vetro.

Ringraziamo tutti i volontari, l’associazione Clean up e Kiss against cancer di Viterbo per il grande contributo.

Vi aspettiamo per le iniziative future, che non mancheranno, nel frattempo, cerchiamo di rispettare e vigilare, perché la natura è la vita di tutti.

Gli amici del mare e dell’ambiente

Gianluca Orazi (Presidente)

Riccardo Valentini

Alessandro Petronio

Quinto Mazzoni

Ramacandra Gamberini

5 ottobre, 2020