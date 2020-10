Coronavirus - Nella Tuscia contagiati anche una bimba di 2 anni e il suo papà - Nella casa di riposo Myosotis di Bomarzo eseguiti 80 tamponi - In tutto l'Alto Lazio 309 casi e tre morti in 24 ore

Viterbo – (raff.stro.) – Coronavirus, la terapia intensiva di Belcolle è piena. Sono otto i pazienti ricoverati in questo reparto, su nove posti letto disponibili.

Nella Tuscia il numero di malati Covid che necessita di cure ospedaliere cresce giorno dopo giorno. Ieri, sabato 24 ottobre, ha toccato quota sessantadue (+6). Oltre agli otto con respirazione assistita, trentatré sono ricoverati a malattie infettive e diciannove nel reparto di medicina Covid. Gli altri due si trovano in una struttura extra Asl.

Nei prossimi giorni, come disposto da regione e ministero della Salute in tutto il Lazio, i posti letto di Belcolle dedicati a chi ha contratto il virus dovrebbero raddoppiare e arrivare a 102. Diciannove saranno riservati alla terapia intensiva e semintensiva.

Il Coronavirus intanto continua a correre nella provincia. Nelle ultime 24 ore sono state accertate, su 650 tamponi, altre 145 infezioni, per un totale di 1979. Ottantacinque i sintomatici, che troviamo a Viterbo, a Tarquinia, ma anche a Vitorchiano, Caprarola e a Barbarano Romano. Restano numerosi i contagi in ambito familiare, come è successo a Canepina: positivi una bambina di due anni e il papà. “I loro familiari e i collaboratori aziendali – comunica il sindaco Aldo Moneta – sono risultati negativi. Ma visto che la piccola frequenta il nido comunale, la struttura resterà chiusa il 26 e 27 ottobre in attesa dei provvedimenti della Asl”.

Casi in ambito scolastico anche a Civita Castellana: tre nella sede di via Petrarca dell’istituto superiore Giuseppe Colasanti. A Fabrica di Roma, invece, ha contratto il Covid pure un bambino di otto anni. Un positivo, adulto, a Bolsena. “Ha subìto – afferma il sindaco Paolo Dottarelli – un intervento chirurgico in seguito al quale, in fase di dimissione, è risultato positivo. Da giorni è a casa e sta bene”.

Nella Tuscia ieri sono state registrate altre due vittime, per un totale di 38. Sono morti un 51enne in terapia intensiva e una 86enne a malattie infettive, entrambi di Tuscania. Più sedici invece i guariti, che diventano 635. Gli attualmente positivi salgono a 1307 e continuano ad aumentare anche le persone in quarantena: sono 1641.

Venerdì la Asl è entrata in due strutture per anziani, in cui sono stati accertati casi di Coronavirus, per eseguire i tamponi sugli ospiti e sul personale. Alla casa di cura Myosotis di Bomarzo, dove una 91enne è deceduta, in ottanta sono stati sottoposti al test: 44 pazienti e 36 operatori. Invece alla San Raffaele Arcangelo di Bagnoregio, isolata dal sindaco Luca Profili, è risultata contagiata un’anziana che è poi stata ricoverata in ospedale. I risultati dei tamponi sono attesi per le prossime ore.

In tutto l’Alto Lazio ieri boom di positivi: 309 (100 Asl Roma 4 e 64 Rieti). Cinquanta i guariti, di cui ventidue nel territorio della Asl Roma 4 e dodici in Sabina. Tre i morti, oltre ai due di Tuscania è deceduto un 84enne di Fara ricoverato nella Capitale. Le infezioni in atto sono 2mila 827 (977 Asl Roma 4 e 543 Rieti).

I casi di ieri nella Tuscia

49 a Viterbo, 9 a Civita Castellana, 7 a Tarquinia e Tuscania, 6 a Vetralla, 5 a Vitorchiano, Valentano e Grotte di Castro, 4 a Montalto di Castro, 3 a Ischia di Castro, Marta, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Canino, Castel Sant’Elia e Graffignano, 2 a Monterosi, Nepi, Orte, Piansano, Sutri, Acquapendente, Canepina, Cellere, Caprarola e Fabrica di Roma, 1 a Bagnoregio, Bassano Romano, Bolsena, Faleria, Gallese, Gradoli e Barbarano Romano.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 1979 (666 a Viterbo; 1313 in provincia)

Attualmente positivi: 1307

Guariti: 635

Morti: 37 + 1

Ricoverati: 62 (8 in terapia intensiva)

In quarantena: 1641

Usciti dalla quarantena: 6290

Comuni con positivi

Viterbo: 666 casi (9 morti e 195 guariti)

Civita Castellana: 127 casi (26 guariti)

Tuscania: 81 casi (3 morti e 46 guariti)

Tarquinia: 74 casi (1 morto e 31 guariti)

Montefiascone: 72 casi (3 morti e 35 guariti)

Vetralla: 68 casi (14 guariti)

Nepi: 52 casi (6 guariti)

Farnese: 50 casi (1 morto e 0 guariti)

Ronciglione: 43 casi (17 guariti)

Acquapendente: 39 casi (3 morti e 29 guariti)

Capranica: 36 casi (2 morti e 4 guariti)

Fabrica di Roma: 36 casi (3 guariti)

Castel Sant’Elia: 32 casi (0 guariti)

Sutri: 30 casi (5 guariti)

Bassano Romano: 29 casi (1 morto e 12 guariti)

Monterosi: 27 casi (3 guariti)

Orte: 27 casi (18 guariti)

Vitorchiano: 26 casi (7 guariti)

Soriano nel Cimino: 25 casi (7 guariti)

Marta: 24 casi (12 guariti)

Capodimonte: 22 casi (4 guariti)

Ischia di Castro: 22 casi (0 guariti)

Oriolo Romano: 22 casi (13 guariti)

Grotte di Castro: 21 casi (7 guariti)

Valentano: 21 casi (1 morto e 1 guarito)

Canepina: 20 casi (8 guariti)

Bolsena: 19 casi (1 morto e 9 guariti)

Corchiano: 19 casi (2 guariti)

Caprarola: 18 casi (2 guariti)

Piansano: 18 casi (5 guariti)

Montalto di Castro: 17 casi (10 guariti)

Carbognano: 14 casi (1 guarito)

Monte Romano: 10 casi (6 guariti)

Faleria: 9 casi (3 guariti)

Graffignano: 9 casi (4 guariti)

Vignanello: 9 casi (7 guariti)

Bagnoregio: 8 casi (5 guariti)

Blera: 8 casi (5 guariti)

Villa San Giovanni in Tuscia: 8 casi (3 guariti)

Arlena di Castro: 6 casi (0 guariti)

Canino: 6 casi (0 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 6 casi (2 guariti)

Vejano: 6 casi (1 morto e 0 guariti)

Gradoli: 5 casi (1 morto e 3 guariti)

Vallerano: 5 casi (0 guariti)

Vasanello: 5 casi (1 guarito)

Gallese: 4 casi (2 guariti)

Cellere: 3 casi (2 guariti)

Onano: 3 casi (2 guariti)

Calcata: 2 casi (0 guariti)

Barbarano Romano: 1 caso (0 guariti)

Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Bassano in Teverina: 2 casi (2 guariti)

Proceno: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Bomarzo: 1 caso (1 morto)

Latera: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Altri: 4 casi (4 guariti)

25 ottobre, 2020