La Tuscia nel cinema: dai Vitelloni a The young pope e Catch-22

Cultura - Il Tuscia film fest celebra Federico Fellini e il grande cinema ambientato nella provincia di Viterbo con due mostre al teatro dell’Unione di Viterbo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Dai Vitelloni di Federico Fellini, alle recenti serie televisive The young Pope di Paolo Sorrentino e Catch-22 di George Clooney, Grant Heslov e Ellen Kuras.

Il Tuscia film fest celebra il grande cinema italiano e internazionale ambientato nella provincia di Viterbo con un doppio appuntamento nel foyer del teatro dell’Unione di Viterbo dal 15 ottobre al 13 dicembre.

Nel marzo del 1953, Federico Fellini trasformò la città di Viterbo nel set principale del suo film I vitelloni e in occasione delle celebrazioni per il Centenario dalla nascita del grande regista, il Tuscia film fest ha deciso di ricordare il legame di Fellini con la Tuscia e con il suo capoluogo dove ambientò uno dei suoi capolavori.

La mostra Viterbo, la città de “I vitelloni” (in programma dal 15 al 31 ottobre e dal primo all’8 dicembre e che ha ottenuto il patrocinio del Comitato delle celebrazioni per il Centenario di Federico Fellini) con i suoi sedici pannelli racconterà grazie a immagini delle location e ai testi di Franco Grattarola (autore del libro “La Tuscia nel cinema”) la lavorazione di un film che presentato nel 1953 alla 14esima mostra del cinema di Venezia, fu acclamato sin da subito come un capolavoro del cinema nazionale e mondiale e che rappresenta un imprescindibile riferimento per evidenziare il ruolo che la Tuscia da sempre ha avuto nella cinematografia non solo italiana.

Da Federico Fellini si passerà poi alle grandi produzioni internazionali.

La Tuscia nel cinema: The young Pope e Catch-22 – grazie agli scatti di due grandi fotografi di scena (Gianni Fiorito per The young Pope e Philippe Antonello per Catch- 22) – farà rivivere, invece, dal 1° al 30 novembre e dal 9 al 13 dicembre 2020 le due produzioni televisive esaltando al contempo la bellezza dei luoghi scelti come set (Villa Lante di Bagnaia, Sutri e Viterbo).

Nel periodo delle mostre (che si concluderanno in concomitanza con la diciassettesima edizione del Tuscia film fest che avrà luogo quest’anno dal 7 al 13 dicembre al teatro dell’Unione di Viterbo) saranno previste varie iniziative collaterali: una passeggiata racconto sui “luoghi” viterbesi de I vitelloni curata da Antonello Ricci e organizzata in collaborazione con il periodico locale Tusciaweb e visite guidate sotto forma di lezioni di cinema.

Le due mostre sono inserite tra gli eventi 2020 del progetto di valorizzazione del territorio promosso dal Tuscia film fest Tuscia terra di cinema (www.tusciaterradicinema.com). Partner delle iniziative la regione Lazio che ha supportato direttamente il progetto, il comune di Viterbo, Fondazione Carivit, Ance Viterbo, Banca Lazio nord, Atcl e Tusciaweb.

La mostre saranno aperte al pubblico con ingresso libero dal martedì al sabato (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19) e la domenica (con gli stessi orari) in caso di spettacoli o altre attività teatrali fino al 13 dicembre.

Per informazioni: www.tusciafilmfest.com, www.teatrounioneviterbo.it.

The Young Pope, una produzione originale SKY, HBO, Canal+ creata e diretta da Paolo Sorrentino.

Una serie prodotta da Wildside, parte di Fremantle, e coprodotta da Haut et court tv e Mediapro con Jude Law, Diane Keaton, Silvio Orlando, Scott Shepherd, Cécile de France, Javier Cámara, Ludivine Sagnier, Toni Bertorelli e James Cromwell.

