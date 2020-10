La Viterbese ospita il Bisceglie, il Rocchi apre le porte ai tifosi dopo otto mesi

Sport - Calcio - Serie C - Un piccolo numero di supporter può assistere al match delle 18,30 - Per Maurizi out Falbo, Simonelli e forse anche Urso

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Non più assiepati come un tempo, ma distanti. E in numero molto minore rispetto agli standard. Anche il Rocchi riapre le porte e seppure le restrizioni siano parecchie la notizia fa sorridere i tifosi.

L’ultimo match giocato davanti al pubblico viterbese è stato quello contro il Potenza di domenica 23 febbraio, otto mesi fa. In mezzo, un lockdown che ha fermato anche il mondo dello sport e alcuni incontri a porte chiuse in cui la mancanza del popolo si è sentita eccome. Come a privare un profumo di una delle sue essenze principali.

Il match è in programma per le 18,30 e la squadra di casa ci arriva dopo l’importante vittoria sulla Cavese, la prima dopo un pareggio e tre sconfitte di fila. L’umore del gruppo è buono e l’inserimento di Ferrani e De Falco, a cui il tecnico rinuncerà difficilmente se staranno bene, hanno dato sicurezza e qualità a difesa e centrocampo.

Il turnover gialloblù, comunque, ci sarà. Seppur ragionato e ridotto al minimo, ma è in programma anche in vista dell’incontro di domenica sul campo della Vibonese, oggi a riposo per via dell’esclusione del Trapani e che arriverà all’appuntamento con più energie. Tra le possibili mosse del tecnico romano uno tra Besea e Bensaja a centrocampo più De Santis e Bianchi sulle corsie di centrocampo per sopperire all’assenza sicura di Falbo e Simonelli e quella probabile di Urso (per tutti e tre gli esterni problemi fisici).

Poche variazioni anche per Bucaro, reduce dal 2-1 sul Palermo firmato da Maimone e Mansour e che all’interno del 3-4-3 dovrebbe mandare in campo due o tre seconde linee per far rifiatare i più utilizzati.

La direzione dell’incontro è affidata a Filippo Giaccaglia di Jesi, che si avverrà della collaborazione di Massimiliano Bonomo di Milano e Vincenzo Adriano Catucci di Pesaro come assistenti e Valerio Crezzini di Siena come quarto ufficiale.

Samuele Sansonetti

Viterbese -Bisceglie

probabili formazioni

VITERBESE (3-5-2): Daga; Mbende, Ferrani, Baschirotto; Bianchi, Bezziccheri, De Falco, Salandria, De Santis; Rossi, Tounkara.

Panchina: Borsellini, Maraolo, Bensaja, Markic, E. Menghi, Sibilia, Galardi, M. Menghi, Cappelluzzo, Besea.

Allenatore: Agenore Maurizi.

BISCEGLIE (3-4-3): Russo; De Marino, Priola, Vona; Pelliccia, Cittadino, Maimone, Giron; Vitale, Rocco, Mansour.

Panchina: Sapri, Manfrellotti, Padulano, Zagaria, Cigliano, Ferrante, Musso, Lauria, Casella, Sartore, Tarantino, Spurio.

Allenatore: Giovanni Bucaro.

Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi.

Assistenti: Massimiliano Bonomo di Milano e Vincenzo Adriano Catucci di Pesaro.

Quarto ufficiale: Valerio Crezzini di Siena.

Serie C – girone C

sesta giornata

mercoledì 21 ottobre

Paganese – V. Francavilla

Palermo – Turris

Casertana – Catanzaro

Potenza – Teramo

Viterbese – Bisceglie

Catania – Ternana

Monopoli – Bari

Juve Stabia – Cavese (giovedì)

Foggia – Avellino (giovedì)

Riposa: Vibonese

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Teramo 10 4 3 1 0 7:1 6 Bari 10 4 3 1 0 10:5 5 Turris 10 4 3 1 0 5:2 3 Ternana 9 5 2 3 0 9:3 6 Vibonese 8 5 2 2 1 8:5 3 Avellino 7 3 2 1 0 3:0 3 Catanzaro 7 4 2 1 1 4:3 1 Juve Stabia 7 5 2 1 2 4:4 0 Catania (-4) 6 4 3 1 0 4:1 3 Bisceglie 6 3 2 0 1 5:3 2 Monopoli 4 4 1 1 2 3:5 -2 Viterbese 4 5 1 1 3 3:6 -3 Potenza 4 4 1 1 2 4:8 -4 Casertana 2 3 0 2 1 5:7 -2 Foggia 3 3 1 0 2 4:5 -1 Paganese 2 5 0 2 3 3:10 -7 Cavese 1 4 0 1 3 2:6 -4 V. Francavilla 1 5 0 1 4 5:9 -4 Palermo 1 4 0 1 3 1:6 -5

21 ottobre, 2020