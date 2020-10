La Viterbese recupera pezzi, Markic e Simonelli possono tornare tra i convocati

Sport - Calcio - Serie C - Il rientro dei due calciatori, salvo complicazioni, è previsto tra domenica e mercoledì - Con la Cavese è sicura la presenza di Baschirotto, dopo il turno di squalifica

Viterbo – Baschirotto domenica, Markic e Simonelli probabilmente mercoledì. Più Palermo alla finestra, con la speranza di tornare al più presto ad aiutare la squadra in un momento così complicato.

La Viterbese prova a recuperare pezzi importanti in vista di tre partite fondamentali nell’arco di otto giorni: Cavese fuori, Bisceglie in casa e Vibonese ancora fuori. Un trittico di scontri che sulla carta sembrano più alla portata delle avversarie affrontate finora, e che alla luce del solo punto in classifica si trasformano in occasioni da non perdere.

Dai dieci assenti di domenica scorsa, Maurizi potrebbe dunque scendere almeno a sette. Un piccolo sorriso in un mare di lacrime che hanno accompagnato la partenza in campionato dei gialloblù.

Il rientro più sicuro è quello di Baschirotto, pronto a riprendersi il centrosinistra della difesa dopo il turno di squalifica. Per Markic e Simonelli, invece, serve più cautela ma gli ultimi esami diagnostici effettuati a inizio settimana lasciano ben sperare. Discorso diverso invece per Palermo, recuperato dopo oltre 40 giorni di stop forzato ma non ancora rientrato in gruppo.

Oggi e domani, infine, la squadra laziale effettuerà le ultime due sedute di allenamento che saranno decisive per capire il probabile assetto di domenica, che dovrebbe cambiare almeno di tre undicesimi rispetto all’ultimo 3-5-2 visto al Rocchi contro il Bari. Il match del Lamberti, in programma tra due giorni, è stato anticipato dalle 17,30 alle 15.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

quinta giornata

domenica 18 ottobre

Ternana – Potenza (sabato)

Vibonese – Paganese (sabato)

Cavese – Viterbese

V. Francavilla – Catania

Bisceglie – Palermo

Teramo – Casertana

Turris – Monopoli

Catanzaro – Foggia

Avellino – Juve Stabia (lunedì)

Riposa: Bari

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Bari 10 4 3 1 0 10:5 5 Turris 9 3 3 0 0 4:1 3 Teramo 7 3 2 1 0 5:1 4 Avellino 6 2 2 0 0 3:0 3 Ternana 6 4 1 3 0 6:3 3 Juve Stabia 6 4 2 0 2 4:4 0 Vibonese 5 4 1 2 1 3:3 0 Potenza 4 3 1 1 1 4:5 -1 Catanzaro 4 3 1 1 1 2:2 0 Catania (-4) 3 3 2 1 0 3:1 2 Bisceglie 3 2 1 0 1 3:2 1 Foggia 3 2 1 0 1 3:3 0 Monopoli 3 3 1 0 2 2:4 -2 Casertana 2 2 0 2 0 5:5 0 Paganese 2 4 0 2 2 1:5 -4 Cavese 1 3 0 1 2 2:4 -2 V. Francavilla 1 4 0 1 3 5:8 -3 Palermo 1 3 0 1 2 0:4 -4 Viterbese 1 4 0 1 3 1:6 -5

16 ottobre, 2020