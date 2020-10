Per la Viterbese trasferta con la Turris, Maurizi cerca la prima vittoria

Sport - Calcio - Serie C - Gialloblù senza Markic, Matteo Menghi e Simonelli ma con Tounkara che rientra dalla squalifica - Fischio d'inizio alle 18,30

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Viterbese a caccia del primo gol e della prima vittoria. Condizione imprescindibile, la prima, affinché si possa realizzare la seconda.

Dopo due partite, infatti, la squadra di Agenore Maurizi è ancora ferma a zero gol segnati al pari di Palermo, Cavese, Foggia e Bisceglie (le prime due hanno giocato una sola gara, le altre devono ancora esordire). Un bottino povero da provare a incrementare oggi sul campo della Turris.

Il Liguori di Torre del Greco ospita il primo turno infrasettimanale della stagione gialloblù. Un campo rinnovato dai lavori estivi chiusi in extremis e dal fondo sintetico che domenica pomeriggio è riuscito a mettere in difficoltà la Virtus Francavilla, uscita sconfitta per 1-0.

Per i biancorossi, tra le matricole del girone C, si tratta della seconda gara casalinga consecutiva e Francesco Fabiano, da più di due anni sulla panchina campana, torna ad affidarsi al 4-3-1-2 senza pensare al turnover. Davanti scalpita l’ex Sandomenico mentre è sicuro di un posto Giannone, autore del gol vittoria di domenica e “storico” obiettivo di mercato della Viterbese a cavallo delle due gestioni societarie.

Tutto da scoprire invece l’atteggiamento degli ospiti, orfani di Markic, Matteo Menghi e Simonelli ma con Tounkara pronto a tornare dal primo minuto dopo la squalifica. Il 3-5-1-1 visto contro l’Avellino, che ha lasciato Rossi isolato per tutto l’arco del match, almeno per il momento dovrebbe tornare in soffitta per fare posto alla coppia d’attacco ex Lazio primavera. Sulla corsia di sinistra, al posto dell’esterno, esordio da titolare per Falbo mentre in difesa conferma per Bianchi.

Il fischio d’inizio è in programma per le 18,30 sotto la direzione di Giorgio Vergaro di Bari. Assistenti Davide Stringini di Avezzano e Ciro Di Maio di Molfetta e quarto ufficiale Michele Di Cairano di Ariano Irpino.

Turris – Viterbese

probabili formazioni

TURRIS (4-3-1-2): Abagnale; Rainone, Di Nunzio, Loreto, Esempio; Franco, Signorelli, Fabiano; Romano; Giannone, Persano.

Panchina: Lonoce, Lorenzini, Pandolfi, Sandomenico, D’Oriano, Marchese, Esposito, Brandi, D’Ignazio, Tascone.

Allenatore: Francesco Fabiano.

VITERBESE (3-5-2): Daga; Bianchi, Mbende, Baschirotto; Falbo, Bensaja, Salandria, Bezziccheri, Urso; Rossi, Tounkara.

Panchina: Borsellini, Maraolo, Calì, Ricci, E. Menghi, Sibilia, Galardi, Zanon, Macrì, Besea, Cappelluzzo.

Allenatore: Agenore Maurizi.

Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari.

Assistenti: Davide Stringini di Avezzano e Ciro Di Maio di Molfetta.

Quarto ufficiale: Michele Di Cairano di Ariano Irpino.

Serie C – girone C

terza giornata

mercoledì 7 ottobre

Ternana – Palermo

V. Francavilla – Vibonese

Catania – Juve Stabia

Catanzaro – Paganese

Cavese – Bari

Turris – Viterbese

Potenza – Casertana

Avellino – Bisceglie (rinviata a mercoledì 18 novembre)

Teramo – Foggia (rinviata a mercoledì 18 novembre)

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 4 2 1 1 0 3:0 3 Teramo 4 2 1 1 0 3:1 2 Bari 4 2 1 1 0 4:3 1 Casertana 3 1 1 0 0 3:0 3 Catanzaro 3 2 1 0 1 4:2 2 Potenza 3 1 1 0 0 2:1 1 Avellino 3 1 1 0 0 1:0 1 Turris 3 1 1 0 0 1:0 1 Monopoli 3 2 1 0 1 2:2 0 Vibonese 3 2 1 0 1 1:1 0 Juve Stabia 3 2 1 0 1 2:2 0 Viterbese 1 2 0 1 1 0:1 -1 Paganese 1 2 0 1 1 1:4 -3 Catania 0 2 1 1 0 2:1 1 Bisceglie 0 0 0 0 0 0:0 0 Foggia 0 0 0 0 0 0:0 0 Cavese 0 1 0 0 1 0:1 -1 V. Francavilla 0 2 0 0 2 2:4 -2 Palermo 0 1 0 0 1 0:2 -2

7 ottobre, 2020