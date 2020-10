L’abbandono di via delle Caprarecce, tra buche e transenne che stanno lì da anni

Ripartiamo da San Pellegrino - La strada si trova in pieno centro storico - FOTO

di Daniele Camilli

Viterbo – Via delle Caprarecce, sempre a Viterbo. Altra situazione scandalosa dei quartieri medievali. A due passi da San Pellegrino e Pianoscarano, pieno centro storico.

A guardare la strada sembra di stare in una borgata romana degli anni ’70. Una strada che sembra bombardata. E forse nessuno se l’è più filata da quel dì.

E’ infatti sterrata e “rivulticata”, si direbbe da queste parti, mentre le ultime tracce di manto stradale sembrano risalire agli anni ’50, cioè all’alba dell’asfalto.

Viterbo – Via delle Caprarecce

Se non addirittura del sampietrino. Una situazione che rientra nel quadro generale dell’abbandono e dell’incuria del centro storico cittadino. Ormai decennale, peggiorata con il lockdown e subito dopo. Alle porte di una recrudescenza del Covid.

Viterbo – Via delle Caprarecce

Eppure, oltre ad essere centro storico, quindi zona turistica, da parti di via delle Caprarecce ci sono anche una palestra e una struttura alberghiera. Ci sono Porta San Pietro e Porta del Carmine. Pianoscarano, la Trastevere viterbese, e l’Università della Tuscia al complesso San Carlo. Attorno a via delle Caprarecce c’è l’intera città storica. Nonostante ciò, della via, pare da anni, non frega un bel niente a nessuno. E’ infatti completamente abbandonata a sé stessa. Con transenne un po’ ovunque a coprire buche che, assieme alle transenne comunali, stanno lì da mesi. Se non addirittura da anni.

Viterbo – Via delle Caprarecce

Almeno 4 i punti transennati lungo la strada. Tutti e quattro diventati veri e propri raccoglitori di monnezza. A dimostrazione che stanno lì da diverso tempo. La classica pezza per rattoppare il buco. La classica pezza al culo. E poi chi s’è visto s’è visto.

14 ottobre, 2020