L’agenzia immobiliare si evolve in ufficio di consulenza, come scegliere a chi affidare i propri beni

Viterbo e provincia - L’evoluzione di un’agenzia immobiliare - Intervista a Stefano Emili, titolare di Med-Imm Real Estate

Viterbo e provincia – sponsorizzato – Le agenzie immobiliari sono tante e non sono tutte uguali. Nel 2020 ormai si impone una professionalità di alto livello. L’agente vecchio stampo che si occupa solo dell’atto di vendita o locazione non ha quasi più senso.

Come si è evoluta la professione dal tuo punto di vista?

“Sicuramente ormai vale la pena parlare di consulente immobiliare e non più di agente. Bisogna seguire il cliente in ogni fase, ma vedo che troppi colleghi lavorano ancora nello stesso modo e alla clientela non è chiaro come evitare di affidare il proprio immobile a un’agenzia qualsiasi”.

Quali sono le competenze che bisogna avere?

“Per garantire che una compravendita si svolga correttamente bisogna innanzitutto analizzare lo stato dell’immobile e i documenti a esso correlati. Risolvere gli eventuali problemi attraverso geometri, ingegneri etc., stimare correttamente l’immobile e realizzare un servizio fotografico per mettere in risalto la proprietà e poi pubblicizzarlo correttamente”.

Come vi differenziate voi di Med-Imm?

“Noi abbiamo deciso un anno fa di dare concretezza al nostro pensiero, trasferendoci in una sede che incarna l’intenzione di offrire una consulenza a 360 gradi ai nostri clienti. Il nostro plus è lo staff, in grado di offrire tutti i servizi nel settore immobiliare. Oltre ai professionisti tipici quali geometra, ingegnere, notaio, siamo bravissimi a seguire il cliente nella comunicazione e nel marketing esaltando i pregi dell’immobile foto e home staging, e pubblicizzandolo su web o riviste. Usiamo la tecnologia più avanzata offrendo visite agli immobili e videochiamate da remoto, utilizziamo software professionali per la validazione digitale dei contratti, per la certificazione delle firme da remoto, video con drone e video 360 gradi”.

Un ultimo consiglio ai vostri clienti attuali e futuri

“Diffidate di agenti immobiliare che vivono alla giornata e di quelli che puntano alla quantità. Un servizio di qualità può anche sembrare costoso sul momento, ma fa dormire sonni tranquilli. Affidate i vostri beni in mani sicure”.

Contattaci

o vienici a trovare in Via Santa Maria in Gradi, 43 – Viterbo, o contattaci al telefono 0761 586008.

Informazione pubblicitaria

8 ottobre, 2020