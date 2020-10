L’Agnello, ultimo film in gara ad Est Film Festival

Montefiascone - Dopo la commedia L’ospite di Duccio Chiarini, si chiude con il dramma familiare di Mario Piredda

Montefiascone – La 14ª edizione di Est Film Festival volge al termine questa sera con la proiezione dell’ultimo film in gara per la sezione competitiva dedicata ai Lungometraggi italiani. “Quest’anno, per poterla salvare, abbiamo dovuto completamente reinventare la nostra stagione di eventi, stravolgendone i periodi ed anche i contenuti. Est Film Festival è riuscito ad ri-organizzarsi, spostandosi in autunno per offrire comunque una settimana di film ai suoi numerosi e fedeli spettatori – ha dichiarato il direttore organizzativo Vaniel Maestosi.

Ieri sera, al Cinema Multisala Gallery di Montefiascone, è stata proiettata l’opera seconda di Duccio Chiarini. “L’ospite” è una commedia che racconta la storia d’amore di Chiara e Guido, messa in crisi dalla possibilità che lei sia rimasta incinta. Chiarini è stato presente in video prima della proiezione per ridurre il rischio di assembramenti.

Il regista, già in concorso ad Est Film Festival nel 2015, ha ha dichiarato “Mi dispiace davvero non poter essere lì con voi fisicamente, ma la situazione nazionale è molto preoccupante. Ho un ricordo bellissimo di Montefiascone, della splendida piazza gremita di persone e la grande emozione di vedere proiettato il mio film sul grande schermo.” “L’ospite doveva essere la mia opera prima ma la vita è imprevedibile e con grande fatica sono riuscito a realizzarlo dopo quasi 10 anni.”

Questa sera chiuderà il festival l’opera prima di Mario Piredda: “L’agnello” che narra la storia di una ragazza che cerca disperatamente di salvare il padre malato. Un dramma familiare duro e schietto, come la Sardegna in cui è ambientato. La proiezione, prevista per le 21.00 al Cinema Multisala Gallery, sarà preceduta dall’intervento video del regista, intervistato dal direttore artistico Glauco Almonte. “Abbiamo preferito incontrare i nostri ospiti in video tenendo conto della situazione sanitaria nazionale e locale e al fine di ridurre al minimo i rischi di assembramento.”

Est Film Festival è un concorso cinematografico che consta di due sezioni competitive: Miglior Lungometraggio, dedicato alle opere prime o seconde italiane e Miglior Documentario. Le due sezioni sono pensate per favorire la circolazione e la visibilità del cinema indipendente italiano. Il vincitore della sezione Lungometraggi si aggiudicherà l’Arco d’Oro – Premio Creval e 1.000 €, mentre al vincitore delle sezione Documentari andrà l’Arco d’Argento – Premio CIC (Centro Iniziative Culturali) e 500 €.

Tutte le proiezioni, che si svolgono quest’anno presso il cinema Multisala Gallery di Montefiascone (Via Cardinal Salotti), sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, in osservanza delle norme di prevenzione sanitaria anti Covid-19. Sarà possibile assistere agli eventi soltanto seduti, rispettando le regole di distanziamento prescritte. Esauriti i posti a sedere non sarà in alcun modo possibile accedere alla sala cinematografica.

Gli ingressi serali e diurni saranno possibili a partire da 30 minuti prima dell’evento. Non sarà possibile prenotare l’ingresso, ma sarà rispettato l’ordine di arrivo. Infine si potrà accedere all’area dell’evento solo se in possesso di dispositivi di protezione individuale (es. mascherina obbligatoria), mantenendo la distanza minima di sicurezza dagli altri spettatori nella fila per l’accesso in sala ed in ogni altro momento.

Per qualsiasi altra informazione visita il sito web: www.estfilmfestival.it e segui Est Film Festival sui social network (Facebook e Instagram).

