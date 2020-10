Lancette indietro di 60 minuti, questa notte torna l’ora solare

Viterbo - Si dormirà un'ora in più - Più luce al mattino, ma giornate più corte

Viterbo – Lancette indietro di 60 minuti, questa notte. Tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, torna l’ora solare.

Alle 3 bisognerà spostare le lancette dell’orologio a indicare le 2 del mattino. Si dormirà un’ora in più, dunque, e sul lungo periodo si guadagnerà un’ora di luce al mattino. Ma le giornate saranno inevitabilmente più corte la sera.

L’ora solare resterà in vigore fino a domenica 28 marzo 2021, quando tornerà in vigore l’ora legale. E potrebbe trattarsi dell’ultima volta, dal momento che il prossimo anno l’Italia dovrà decidere se conservare l’ora solare o adottare quella legale per tutto l’anno.

24 ottobre, 2020