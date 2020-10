L’appello della ministra Azzolina al governatore della Puglia: “Riapra le scuole”

Roma - Il presidente Emiliano ne ha disposto la chiusura fino al 24 novembre

Condividi la notizia:











Roma – “Si riaprano al più presto le scuole, evitando conseguenze gravi, presenti e future, per studenti e famiglie”.

E’ l’appello che la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina lancia al governatore pugliese Michele Emiliano, che nei giorni scorsi ha deciso la sospensione dell’attività scolastica a causa dell’aumento dei contagi di Coronavirus. Stop fino al 24 novembre.

Una decisione non condivisa dalla ministra Azzolina, che si è sempre battuta per mantenere la didattica in presenza

“Eppure – ha spiegato la Azzolina – ci sono 417 alunni positivi su una popolazione studentesca di 562mila”.

Condividi la notizia:











29 ottobre, 2020