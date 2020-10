L’associazione “Montalto e Pescia legate insieme” consegna il volume “Storia di un territorio” a Gianni Letta

Ciultira - L'incontro si è tenuto nella sede del teatro di largo del Nazareno a Roma

Roma – Giovedì scorso, Marco Lenci e Gaetano Castelli, rispettivamente presidente e vicepresidente della neonata associazione di promozione sociale “Montalto e Pescia legate insieme”, hanno incontrato a Roma l’onorevole Gianni Letta per consegnargli, a nome dell’associazione e di molti cittadini ed operatori turistici di Montalto e Pescia, il secondo volume della storia del comune di Montalto di Castro, “Storia di un territorio, dal Cinquecento al Settecento”, gentilmente messo a disposizione dell’associazione, dall’amministrazione comunale nelle persone di Luca Benni e Silvia Nardi.

L’incontro si è tenuto nella sede di largo del Nazareno a Roma, teatro dei più importanti avvenimenti politici nazionali degli ultimi anni. Nel corso dell’appuntamento, l’onorevole Letta si è detto ben disponibile, finita questa fase di emergenza, a venire a Montalto e Pescia per vedere di persona le bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche del comune laziale e le sue potenzialità turistiche.

“L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e disponibilità da parte di Gianni Letta e per noi – dichiarano Lenci e Castelli – è stato motivo di grande orgoglio e soddisfazione poter promuovere il nostro comune e far conoscere le potenzialità turistiche di Montalto e Pescia a un personaggio come Gianni Letta che ha fatto la storia del giornalismo e della politica italiana.

Letta ci ha fatto molte domande per conoscere meglio l’odierna realtà locale e ci ha raccontato diversi aneddoti legati alla sua presenza a Montalto ai tempi della costruzione della Centrale Nucleare. Con questo incontro, abbiamo pienamente raggiunto uno degli obiettivi della nostra associazione che è quello di veicolare il nome e le bellezze del nostro territorio e soprattutto cercare di farlo attraverso personaggi che possano favorirne la conoscenza e la promozione a livello nazionale.

A breve l’associazione organizzerà altri incontri con personaggi di caratura nazionale del mondo della politica, del giornalismo e dello spettacolo, per continuare a valorizzare Montalto e Pescia che, in questa azione di promozione, devono essere legate insieme in modo inscindibile perché solo così potranno avere la forza di imporsi sul mercato turistico nazionale”.

19 ottobre, 2020