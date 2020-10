“L’assoluzione di Moltoni rende merito a un uomo perbene che ha portato la croce per otto anni”

Bancarotta del Perfidia - Il difensore Samuele De Santis commenta la sentenza giunta nel pomeriggio

Viterbo – (sil.co.) – Chicco Moltoni assolto da tutte le accuse relative alla bancarotta della discoteca Perfidia.

“E’ durata 8 anni, tanto, troppo lunga l’odissea di Francesco Moltoni”, commenta a caldo il difensore, avvocato Samuele De Santis.

“Un processo complicato affrontato con la mitezza che contraddistingue l’uomo e la correttezza che ha sempre contraddistinto l’amministratore pubblico”, sottolinea.

“Moltoni è stato assolto perché il fatto non sussiste e perché l’imputato non lo ha commesso. La vittoria della giustizia e della verità, la vittoria che rende merito ad un uomo perbene che non ha mai intascato una lira ed ha portato la croce fino a dieci minuti fa”.

“Il collegio ha voluto dichiarare la totale estraneità ai fatti del mio assistito riconoscendone pertanto la giusta amministrazione nel poco tempo che lo ha visto responsabile”.

“Una sentenza definitiva nella formula più ampia che esiste nel codice di procedura – conclude il legale di Moltoni – che allontana ‘Chicco’ da tutte quelle speculazioni anche politiche che lo hanno sfiorato in questi anni e che tanto lo hanno provato sia fisicamente che moralmente”-

6 ottobre, 2020