L’Austria intensifica i controlli al confine con l’Italia

Bolzano – In vista dell’imminente rientro di molti austriaci dalle vacanze autunnali, l’Austria incrementa i controlli lungo i confini.

Sarà rilevata la temperatura e sarà registrata la provenienza dei viaggiatori che transiteranno dalla frontiera con l’Italia e la Slovenia.

“Limitare la diffusione del virus è la nostra priorità assoluta. La situazione è molto seria” ha spiegato Karl Nehammer, ministro degli interni. Le vacanze scolastiche autunnali terminano questo fine settimna ed è previsto un incremento del rientri da sud.

Secondo i dati diffusi dal ministero austriaco, tra venerdì e martedì scorso sono stati effettuati 223.120 controlli di frontiera. In 119.623 casi è stato effettuato un controllo sanitario. A 136 persone non è stato consentito l’ingresso in Austria a causa delle misure anti Covid in vigore, mentre per 1.324 è scattato l’isolamento domestico.

30 ottobre, 2020