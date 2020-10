Lavori lungo il tratto urbano della Cassia nord, cambia la viabilità

Viterbo - Dal 20 al 23 ottobre, dalle 7 alle 18, restringimento della carreggiata e possibile divieto di circolazione

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Tratto urbano Cassia nord, attenzione alla viabilità.

Dalle 7 alle 18 del 20 ottobre e fino al temine dei lavori previsto per il 23 ottobre, la circolazione sarà regolamentata nel seguente modo: nel tratto compreso tra via Villanova e lo svincolo della Superstrada, in entrambi i sensi di marcia, sarà istituito il restringimento della carreggiata o, se necessario, il divieto di circolazione.

Ne dà notizia l’assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Laura Allegrini, che aggiunge: “Il provvedimento si rende necessario, nei suddetti giorni e orari, per consentire la posa in opera della barriera stradale ‘New Jersey’ in cemento sul tratto urbano della Cassia nord e per procedere con la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, nel tratto di strada Cassia nord – intersezione rampe superstrada SS 675. Entrambi gli interventi saranno realizzati per fasi successive, per ciascuna delle quali si renderà necessario apportare modifiche alla viabilità. I provvedimenti, come si legge nelle apposite ordinanze del settore lavori pubblici (n. 359 e 360 dell’8/10/2020), saranno portati a conoscenza degli utenti della strada mediante apposizione della relativa segnaletica, anche di tipo mobile, collocata sul posto a cura della ditta appaltatrice.

In via di conclusione le opere di urbanizzazione che daranno un nuovo quadro di ingresso alla zona nord della città. Tra queste anche un marciapiede di collegamento tra via Villanova e il parcheggio nei pressi dell’ipermercato Conad, nuovi punti di illuminazione, aree a verde, una nuova rotatoria per consentire un miglior deflusso del traffico, particolarmente intenso in alcune ore del giorno. Ci scusiamo per gli inevitabili disagi alla circolazione veicolare. A breve si potrà procedere con l’inaugurazione ufficiale di questo nuovo tratto di strada e di un nuovo volto di un importante e strategico accesso alla città di Viterbo”.

Comune di Viterbo

Condividi la notizia:











16 ottobre, 2020