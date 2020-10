Le asporta lo stomaco per errore, chirurgo condannato a due anni

Monza - L'operazione è avvenuta nel 2016

Monza – Le aveva asportato lo stomaco per “errore” dopo un’errata “diagnosi di tumore maligno”. Oggi il chirurgo che l’aveva operata è stato condannato a 2 anni di carcere.

L’intervento era stato fatto nel 2016 alla Multimedica di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Il chirurgo che ha operato la donna asportandole lo stomaco è stato condannato a Monza a due anni di carcere, senza sospensione, per lesione colpose gravissime.

Il giudice ha previsto per il chirurgo, che aveva effettuato l’intervento come primo operatore, anche l’interdizione dall’esercizio della professione sempre per 2 anni.

6 ottobre, 2020