“Le condizioni di Trump migliorano, ma ha avuto carenze di ossigeno”

Washington – Nuovo aggiornamento sulle condizioni di salute del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, risultato positivo al Coronavirus. A fornire i dettagli è stato il medico della Casa Bianca, Sean Conley.

“Le condizioni del presidente continuano a migliorare – ha detto il medico -. tra alti e bassi come in ogni malattia”.

Sean Conley ha aggiunto che c’è stato bisogno di somministrare dell’ossigeno al presidente in due occasioni. “In due occasioni, nella giornata di venerdì – ha spiegato – ha avuto bisogno di respirare con l’ossigeno”.

Il medico si è detto comunque fiducioso e che se la situazione dovesse continuare con questo trend “il presidente potrebbe anche essere dimesso nella giornata di domani (lunedì, ndr). Ora il suo livello di ossigeno è al 98%”.

Donald Trump è ricoverato all’ospedale militare “Walter Reed”.

Il medico ha aggiunto che Trump “non ha la febbre e le sue funzioni vitali sono stabili. Resta sotto osservazione ma non ha affanno, non ha bisogno di ossigeno, non ha altri sintomi riguardanti l’apparato respiratorio”.

4 ottobre, 2020