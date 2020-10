“Le misure del dpcm non sono in discussione, piuttosto vanno spiegate a una popolazione in sofferenza…”

Roma - Il premier Giuseppe Conte sulle nuove restrizioni: "La politica non soffi sul fuoco del malessere sociale per qualche consenso"

Roma – “Queste misure non sono in discussione. Piuttosto vanno spiegate a una popolazione in sofferenza, che legittimamente chiede di capire i motivi delle scelte del governo”.

E’ il premier Giuseppe Conte a intervenire sul Fatto quotidiano per spiegare le misure inserite nel nuovo Dpcm, che stanno portando a manifestazioni e disordini delle principali piazze italiane. Tra le restrizioni adottate la chiusura anticipata alle 18 per bar e ristoranti e lo stop alle attività di piscine, palestre, cinema e teatri. “Non abbiamo deciso queste chiusure indiscriminatamente. Puntiamo a ridurre momenti di incontro e afflusso sui mezzi” ha spiegato.

“Quel dpcm – ha sottolineato il premier sul Fatto – è nato da un lungo confronto tra tutte le forze di maggioranza. Uscire la sera per andare al ristorante, cinema o teatro significa prendere mezzi pubblici o taxi, fermarsi prima o dopo in una piazza a bere qualcosa o a incontrarsi con amici abbassando la propria soglia di attenzione e creando assembramenti”. Inoltre “diminuendo le occasioni di socialità, abbassiamo anche il numero di contatti rendendo così più facile fare i tracciamenti. Ora è il momento della responsabilità”, afferma Conte.

Sulle critiche arrivate anche da esponenti della maggioranza, Conte aggiunge “La politica, e questo vale soprattutto per chi è al governo, deve saper dar conto delle proprie scelte ai cittadini, assumersi la responsabilità delle proprie azioni e non soffiare sul fuoco del malessere sociale per qualche percentuale di consenso nei sondaggi”.

“E’ una decisione – conclude – che non abbiamo preso a cuor leggero perché siamo consapevoli che tutti i protagonisti del mondo dello spettacolo stanno soffrendo enormi difficoltà ormai da molti mesi”.

27 ottobre, 2020