Lega Ronciglione, presentato il nuovo coordinamento cittadino

Ronciglione – Riceviamo e pubblichiamo – Lega come punto di riferimento per i cittadini.

Nella splendida cornice del borgo medioevale si sì è riunito il nuovo gruppo Lega Ronciglione ed è avvenuta la presentazione del nuovo coordinamento cittadino.

Siamo molto soddisfatti di quello che stiamo per creando e per i risultati fino ad oggi raggiunti. Possiamo vantare oltre 30 tesserati e molti cittadini hanno già espresso la volontà di far parte di questo importante gruppo politico.

Saremo sempre vicino alle problematiche dei cittadini, cercando di risolverle, e mireremo ad essere il punto di riferimento politico nell’ottica di una coalizione di centro destra in vista della prossime amministrative del 2022.

Entra nel direttivo Massimiliano Pizzardi, Roberto De Lorenzo è stato nominato vice coordinatore, Mara Venci la responsabile donne e giovani, Emanuele Satriani il punto di riferimento in orbita comunale e Massimo Aramini il nostro fiore all’occhiello per le pubbliche relazioni. La squadra è pronta.

Antonino Casano

Coordinatore Lega Ronciglione

15 ottobre, 2020