“Leonardo da Vinci non dipinse la Battaglia di Anghiari”

Firenze - Uno studio di una squadra di ricercatori: “Ci si è accaniti per decenni ad andare a caccia di un fantasma”

Condividi la notizia:











Firenze – L’affresco della ‘Battaglia di Anghiari’, cercato dagli storici dell’arte nel salone dei cinquecento di Palazzo vecchio a Firenze, non è mai stato dipinto da Leonardo da Vinci.

La novità è frutto di uno studio multidisciplinare annunciata oggi durante la conferenza dal titolo ‘Nuovi studi sulla Battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci nella sala Grande di Palazzo Vecchio’ tenutasi agli Uffizi nell’auditorium Vasari.

A lungo si è tentato di trovare il dipinto di Leonardo, di cui conosciamo alcuni disegni preparatori, e molti volevano rintracciarlo sotto la ‘Battaglia di Scannagallo’ del Vasari, dipinto nel salone dei cinquecento. “In pratica ci si è accaniti per decenni ad andare a caccia di un fantasma – ha spiegato Marcello Simonetta, ricercatore di ‘The Medici archivi project’ – anche in base all’idea, colpa di un libro di Dan Brown, secondo cui la frase ‘Chi cerca trova’, vergata da Vasari in uno stendardo del suo affresco sulla Vittoria di Cosimo I a Marciano in Val di Chiana, fosse una sorta di gioco ad enigma, un indizio a rintracciare nella parete sottostante il capolavoro perduto di Leonardo”.

“I nuovi studi di hanno permesso di ridirezionare la ricerca – ha spiegato Francesca Fiorani, docente di storia dell’arte moderna dell’University of Virginia -, siamo passati dalla domanda fondamentale ‘dove sta la Battaglia di Anghiari’ ad una domanda diversa, ovvero ‘c’è stata la Battaglia di Anghiari?’ e ‘cosa ha fatto Leonardo da Vinci nella sala grande?’. Ecco a queste domande si può dare una risposta basata sulla rilettura dei dati noti e sullo studio di nuovo dati: Leonardo non ha mai dipinto la battaglia su quel muro”.

Condividi la notizia:











7 ottobre, 2020